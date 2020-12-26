هتبقى زي الفل.. شقيق أمير كرارة يدعمه بعد اصابته بكورونا

حرص الفنان أحمد كرارة علي توجيه رسالة لشقيقة الفنان أمير كرارة بعد اعلانه اصابته بفيروس كورونا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام ".

وكتب أحمد :" دعواتكم ونبي لأمير وان شاءالله يا أمير هتبقي زي الفل وكل حاجه هتبقي تمام ".

وكتب أمير كرارة عبر صفحته الشخصية "انستجرام " :" عملت مسحه تاني انهارده وطلع عندي كورونا يا ريت اللي اتعامل معايا يخلي بالو ".

أضاف : "ادعولي بالشفا".

وكان محمد أنور نشر صورة مع أمير كرارة - وهو أخر ظهور للأخير - وعلق عليها قائلا "شرفني ونورني النجم الكبير باشا مصر أمير كرارة كضيف شرف في الحلقة الرابعة من مسلسل #اسعاف_يونس.

وتابع: "كده نزل أربع حلقات من المسلسل ياريت تتفرجو وتقولولي ايه رأيكم وحلقات جديده كل أربعاء وخميس من كل أسبوع حصريا علي watch it".

"إسعاف يونس" أحدث أعمال WATCH iT الأصلية، ومن المنتظر عرضه على مدار 10 حلقات.