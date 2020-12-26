لسه في الثلاثين.. تعرف على عمر غادة رجب في عيد ميلادها

تحتفل اليوم الفنانة غادة رجب بعيد ميلادها ال 36 عاما وهي ابنة الفنان الكبير رضا رجب. تعاملت من عدد كبير من الملحنين والشعراء أبرزهم بليغ حمدي وعمار الشريعي وحلمي بكر. خاضت غادة رجب تجربة التمثيل مرة واحدة من خلال مسلسل السندريلا وقدمت دور نجاة الصغيرة. لديها شقيقة تدعى نيفين رجب خاضت تجربة الغناء والتمثيل إلا أنها قررت الاعتزال بعد زواجها.

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