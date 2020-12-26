فيديو عمرو دياب يطلق ألبوم "يا أنا يا لاء" رسميا وتامر حسني يشعل المنافسة بـ "قد الفراق"

عمرو دياب أعلن عن طرح ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء" خلال الساعات الماضية وكشف النجم المصري الكبير عن أسماء أغاني الألبوم، في وقت طرح فيه كذلك تامر حسني أكثر من أغنية ضمن ألبومه الجديد "خليك فولاذي" في منافسة قوية بين النجمين مع احتفالات رأس السنة.

عمرو دياب يطرح ألبوم "يا أنا يا لاء"

عمرو دياب نشر عبر حسابه على "تويتر" قائمة بأغاني ألبومه الجديد والذي يحمل عنوان "يا أنا يا لاء" والذي كشف النجم المصري عن طرحه الليلة على إحدى التطبيقات الغنائية، عمرو دياب تعاون معه مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين في الألبوم الجديد الذي يضم 12 أغنية، وقال عمرو دياب في تغريدته : "ألبوم عمرو دياب الجديد أغني الألبوم، يا أنا يا لاء، محسود، شكراً، عايز أعمل زيك، طبل، بتهزر، فاكرني ياحب، وانا معاك، يادلعوا، من العشم، محسود (Remix)، الجو جميل".

كواليس إعداد ألبوم "يا أنا يا لاء" لعمرو دياب

عمرو دياب نشر كذلك صورة عبر حسابه على "تويتر" من كواليس الإعداد لطرح أول أغاني الألبوم وظهر في الصورة مهندس الصوت أمير محروس بجوار الفنان عمرو دياب أثناء وضع اللمسات الأخيرة للأغاني التي سوف يتم طرحها، وكان عمرو دياب قد نشر خلال الأيام الماضية مقطعا من أغنية "محسود" والتي تفاعل معها العديد من النجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما جعل عمرو دياب يعيد نشر مقاطع المطربين لأغنيته "محسود"، وأشاد بأدائهم، وآخرهم الفنان ماجد المهندس وراشد الماجد، والفنان أصيل أبو بكر لها.

ليلة تنافسية بين عمرو دياب وتامر حسني بعد طرح أحدث أغانيهما

عمرو دياب مع إطلاق ألبومه الجديد يواجه منافسة قوية الليلة حيث أعلن الفنان تامر حسني عن إطلاقه كذلك لأكثر من أغنية جديدة الليلة ضمن ألبومه "خليك فولاذي" والذي أطلق منه خلال الاسابيع الماضية أكثر من أغنية، بينما تأتي عناوين الأغاني الجديدة لتامر حسني "ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ" وهي من ﻛﻠﻤﺎﺕ وألحان ﺑﻼﻝ ﺳﺮﻭﺭ، وﺗﻮﺯﻳﻊ ﻫﺎﻧﻲ ﺭﺑﻴﻊ، والثانية بعنوان "ﻗﺪ ﺍﻟﻔُﺮﺍﻕ" وهي من ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺴﻴﻦ، وأﻟﺤﺎﻥ وتوزيع ﺇﺳﻼﻡ ﺯﻛﻲ، وقد حققت أغنية "طمعتيني" منذ طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا على "يوتيوب" ما يقارب من 156 ألف مشاهدة، بينما حققت أغنية "قد الفراق" ما يقارب من 180 الف مشاهدة، ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة منافسة كبيرة بين أغاني النجمين نظرا للجماهيرية الكبيرة التي يحظى كل منهما بها في مصر والعالم العربي.