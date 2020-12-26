فيديو يسرا مع "أبلة فاهيتا": تمنيتُ الزواج من براد بيت وعمر الشريف كاتم أسراري

يسرا حلت ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية أبلة فاهيتا، وكشفت النجمة المصرية عن الكثير من التفاصيل عن حياتها الشخصية وعلاقتها بزوجها، وكذلك عن أقرب نجمات الوسط الفني بالنسبة لها.

يسرا: اسم عادل إمام الوحيد الذي أقبل أن يكون قبل اسمي

يسرا تحدثت في تصريحاتها في فقرتها مع الدمية كارو عن بعض تفاصيل حياتها حيث كشفت عن اسمها الحقيقي، وكذلك عن دور الفنان الكبير عادل إمام في مسيرتها الفنية، والنجمات الأقرب لها، كما أكدت أن النجم براد بيت كان من النجوم الذين تتمنى الارتباط بهم فقالت يسرا : "اسمي الحقيقي هو سيفين محمد نسيم والاسم يعني الوردة التي لا تموت، وأرفض أن اذكر تاريخ ميلادي، وحالتي الاجتماعية متزوجة وبدون أولاد من خالد سليم، وزوجي رجل لطيف جدا وأشهر مني، وفيلم (ليلة شتاء دافئة) من أنجح الأفلام التي شاركت فيها وتعاونت من خلاله مع الفنان عادل إمام الذي اعتبر مشاركتي معه في العديد من الأعمال سبب شهرتي، وهو أيضا الاسم الوحيد الذي أقبل أن يتم وضع اسمه قبل اسمي، وأقرب صديقاتي إلهام شاهين، وإيناس الدغيدي، وليلى علوي، وغيرهم، وكنت أفضل أن يتقدم لي براد بيت بعد أن أنهى علاقته بأنجلينا جولي، وزوجي خالد سليم لا يعرف مقدار حبي له".

يسرا: رغم نجاحاتي في 2020 لكنني مررت بأزمات رفضت الكشف عنها

يسرا تحدثت كذلك عن أحدث أفلامها السينمائية التي تستعد للمشاركة فيها خلال الفترة القادمة، كما أشارت إلى تجربتها في لجنة تحكيم جوائز الأوسكار والذي كانت إحدى أعضائها خلال هذا العام وأكدت أن رغم نجاحاتها في 2020 لكنها مرت بأزمات كثيرة وفضلت عدم الكشف عنها فقالت: "استعد لفيلم جديد يحمل عنوان (ليلة العيد) وهو من بطولة كل من سميحة ايوب، ونجلاء بدر، وهنادي مهنا، وأحمد خالد صالح، وسيد رجب"، وأضافت يسرا : "مررت بنجاحات كثيرة في هذا العام لكن أيضا واجهت العديد من الأزمات لكني لم اكشف عنها، وتواجدي في لجنة تحكيم الأوسكار كان أمر مميز وشاهدت ما يقارب من 80 فيلم، وسعيدة بهذه التجربة وكنت مسئولة عن اختيار أفضل ممثل، وممثلة وأفضل فيلم وجميع توقعاتي أصابت، والتقيت بالعديد من النجوم هناك منهم روبرت دي نيرو".

يسرا: صممت بعض الأزياء في أفلامي مع عادل إمام

يسرا ابهرت الجمهور برقصها في الحلقة وغنائها ديو مع أبلة فاهيتا، كما أشارت يسرا إلى علاقتها مع العديد من النجوم الكبار الذين التقت بهم خلال مسيرتها فقالت: "رشدي اباظة من أشيك الرجال الذين كان لي حظ لقائهم، أما عمر الشريف فكان كاتم أسراري وصديقي المقرب، وفاتن حمامة فنانة لديها خصوصية غير عادية، فهي لا تعطيكي حلول عندما تتحدثي معها لكنها نكشف لك عن طرق الحل، وعادل إمام اتواصل معه بشكل مستمر ولم تنقطع علاقتنا"، يسرا أوضحت كذلك موهبتها في تصميم بعض الأزياء التي ترتديها، فقالت: "أنا من صممت الفستان ذات اللون الأحمر في فيلم (الإرهاب والكباب)، وكذلك فستان في فيلم (المنسي)".

يسرا قد تم الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية وذلك بعد مرور أيام قليلة من حضورها حفل عيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، الذي أقيم بحضور قطاع كبير من أصدقائها بالوسط الفني، ووقتها لاقى انتقادات واسعة لعدم اهتمام الحضور بالإجراءات الاحترازية، كما تسبب الحفل أيضًا في إصابة المنتج جمال العدل بالفيروس وإصابة المخرجة إيناس الدغيدي.