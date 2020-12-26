أمير كرارة يعلن إصابته بفيروس كورونا ويطلب الدعاء

أمير كرارة أثار جدلا واسعا خلال الساعات الماضية بعدما هاجم البعض نتيجة انتشار معلومات عن إصابته بفيروس كورونا، لكن الفنان المصري عاد وتراجع عن هذا الهجوم وكشف عن إصابته بشكل رسمي.

أمير كرارة يكشف عن إصابته بفيروس كورونا

أمير كرارة نشر عبر حسابه على "انستجرام" رسالة قصيرة كشف من خلالها عن إصابته بفيروس كورونا وأكد أنه خضع لمسحة جديدة خلال يوم الجمعة 25 ديسمبر الجاري من أجل الاطمئنان على حالته وذلك بعد خضوعه خلال الساعات الماضية لمسحة أولى كشفت عدم إصابته، مما جعل الفنان المصري ينفي عبر حسابه على "فيس بوك" إصابته، لكنه عاد خلال الساعات الأولى من صباح يوم السبت 26 ديسمبر ليكشف عن إصابته ويطلب من متابعيه الدعاء له بالشفاء فكتب أمير كرارة: "عملت مسحة تاني النهاردة وطلع عندي كورونا، ياريت اللي اتعامل معايا يخلي بالو وادعولي بالشفاء".

النجوم يساندون الفنان أمير كرارة

أمير كرارة بعدما كشف عن إصابته بكورونا انهالت عليه تعليقات أصدقائه وزملائه من الوسط الفني الذين تمنوا له الشفاء العاجل وسرعة تجاوز هذه الأزمة الصحية والعودة لحياته بشكل طبيعي فكتبت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم: "سلامة قلبك أكيد أن شاء الله حتقوم بالسلامة"، بينما كتبت الفنانة لطيفة: "ألف سلامه ياحبيبي ربنا يحميك"، وعلق كذلك شقيقه الفنان أحمد كرارة: "يا ساتر يارب ، إن شاء الله هتعدي علي خير"، كما كتب طارق الإبياري: "ألف سلامة ربنا يشفيك و يعفيك يا رب"، وعلق أيضا سليمان عيد فكتب: "ألف سلامة عليك ربنا يشفيك ويعافيك ويطمنا عليك"، كما تمنت الفنانة بشرى الشفاء العاجل للفنان المصري فكتبت: "ألف سلامة عليك يا أمير...يارب تبقى خفيفة و تزول"، كما علق كذلك كل من الفنان رامي صبري، ونادر حمدي، ودينا فؤاد، وعمرو سعد.

أمير كرارة يبدأ تصوير مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا

أمير كرارة بدأ خلال الأيام الماضية تصوير مسلسل "نسل الأغراب" مع الفنان أحمد السقا ومجموعة كبيرة من النجوم منهم مي عمر، ومحمد مهران، ومحمد جمعة، وهبة مجدي، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر أن يظهر أمير كرارة كضيف شرف في مسلسل "اسعاف يونس"، وهو من بطولة كل من محمد أنور، وسارة سلامة، ومحمد علي رزق، وأحمد محارب (أحمد دوجلاس)، ومنة عرفة، وهشام شرف، وكان آخر عمل شارك فيه النجم أمير كرارة مسلسل "الإختيار" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.