أوشكت على الستين.. تعرف على عمر فادية عبد الغني في عيد ميلادها

تزوجت أثناء دراستها في مرحلة الثانوية العامة من رجل الأعمال فريد عبد الغني مصطفى، وأكملت تعليمها بعد الزواج حتى حصلت على ليسانس حقوق، وأنجبت سارة ومحمد.
وقالت الفنانة فادية عبدالغني في إحدى اللقاءات التلفزيونية إنها رفضت الدور الذي عرض عليها في فيلم "معالي الوزير" مع الفنان الراحل أحمد زكي والذي قدمته الفنانة لبلبة بسبب أحد المشاهد وكان مشهد "حلم"، موضحة أنها لم تجد في المشهد المرفوض أي شيء أخلاقي وحاولت قبل قرارها تغييره أو إلغائه إلا أن صناع العمل رفضوا ذلك وتمسكوا بالمشهد.
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