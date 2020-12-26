في عيد ميلاد فادية عبد الغني .. تعرف علي أبرز أعمالها

تحتفل اليوم 26_12 السبت النجمة فادية عبد الغني حيث قدمت فادية عبد الغنى عددا من الأعمال الفنية طوال مشوارها الفني .

اسمها بالكامل "فادية عبد الغني حسن شلبي"، وتخرجت في قسم التمثيل بالمعهد العالي للسينما ، منذ تخرجها في عام 1984، وحتى الآن شاركت في عشرات الأعمال السينمائية والتليفزيونية.

وقدمت الكثير من الأدوار الفنية المتنوعة ما بين الكوميدي والتراجيدي على شاشات التليفزيون والسينما، وعرفت ايضا بأدوارها التى تغلب عليها الطابع الاسري، كما انها تميزت فى الدراما أكثر من السينما.

بدأت الفنانة فادية عبد الغني مشوارها الفني عام 1978 من خلال مجموعة من الأعمال التلفزيونية حيث شاركت في الكثير من المسلسلات الاجتماعية والدينية، وشقت "فادية" طريقها فى مجال التمثيل عن طريق الاعمال الدرامية الدينية، كمسلسل "على هامش السيرة" ومسلسل "محمد رسول الله".

شاركت "فادية" في عشرات الأعمال التليفزيونية، من أشهرها "المال والبنون، نصف ربيع الآخر، التوأم، الوتد، عائلة الحاج متولي، العمة نور، سوق العصر، قاتل بلا أجر، للثروة حسابات أخرى، تاجر السعادة، العصيان، الرحايا، الهروب من الغرب، العميل 1001، خطوط حمراء، طرف ثالث".

قدمت العديد من الأدوار المسرحية، ومن أبرز أعمالها : "الإخوة الأندال" و"اللص والكلاب" و"بودي جارد"، وفي السينما قدمت عدة افلام منها "يا أنا يا خالتي" مع الفنان محمد هنيدي، وفيلم "الحقونا" مع الفنان الراحل نور الشريف.