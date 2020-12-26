ابقى قابلني لـ فضل شاكر تكسر حاجز الـ6 ملايين مشاهدة

حققت أغنية "ابقى قابلنى" للمطرب فضل شاكر، أكثر من 6 ملايين مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع "اليوتيوب".
وتقول كلمات الأغنية "وابقي قابلني، لو حد استحمل طبعك اكتر من يومين، ده أنا ليا الجنة عشان انا عشت معاك سنين، ده أنت بصراحة ما تتعاشرش، فكرت أسامحك مفتكرش، والراحة بعدك هلاقيها في ناس تانيين".
"إبقى قابلني" كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، ومكس عمرو الخضري وعمر الصباغ ، وماستر عمر صباغ ، وإشراف عام إياد النقيب، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.
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