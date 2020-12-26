تصدر الفنان عمرو دياب، تريند رقم 1 على موقع "تويتر"؛ وذلك بعد طرح "فاكرني يا حب"، وهي أغنية من ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ".

وشارك تركي آل شيخ، في كتابة 3 أغنيات في الألبوم الجديد هي "محسود"، و"يادلعوا"، و"من العشم".

أغنية "محسود" كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي، وأغنية "يادلعوا" كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي، أما أغنية "من العشم" كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي.

وشهدت شوارع القاهرة خلال الأيام الماضية طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهضبة رقم 1 على موقع ”تويتر” بعد طرح اغنية فاكرني يا حب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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