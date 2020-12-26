أحمد صلاح حسنى ينتهى من مسلسله "الدايرة" في هذا الموعد

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل المخرج أحمد سمير فرج تصوير مسلسله الجديد "الدايرة"،الذي يقوم بتصويره حاليًا في المعادى ومدينة الإنتاج الإعلامى،

ومن المقرر الانتهاء من التصوير نهائيًا بعد أسبوع، والمسلسل من المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "الدايرة" كان يحمل في البداية اسم "واقع افتراضي"، وهو مكون من 45 حلقة، وهو بطولة أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أمانى كمال، عماد رشاد، ومن تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجي.

ويُعد المسلسل هو التعاون التاني الذي يجمع بين أحمد صلاح حسني، والمخرج أحمد سمير فرج والمؤلف محمد عبد العاطي بعد تعاونهم معًا في مسلسل "ختم النمر"، الذي قام ببطولته نسرين طافش وميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامي، وفاء سالم، وتميم عبده.