بعد التأكد من إصابتها بـ كورونا.. محمد رشاد يدعو لـ يسرا بالشفاء

حرص الفنان محمد رشاد، على توجيه الدعم للفنانة الكبيرة يسرا، وذلك بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا أمس.

ونشر رشاد صورة جمعتهمها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وكتب معلقا من خلالها: "ألف سلامة عليكي يا غالية علي قلبي و قلوب ناس كتير .. يارب يشفيكي و تقومي بالسلامة و يديم عليكي صحتك وابتسامتك اللي بتنور الدنيا

دعواتكم بالشفاء "