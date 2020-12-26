بعد اصابته بفيروس كورونا.. حسن الرداد يوجه رسالة دعم للفنان أمير كرارة

القاهرة - محمد ابراهيم - تمنى الفنان حسن الرداد الشفاء العاجل لصديقه الفنان أمير كرارة، بعد إصابته بفيروس كورونا، وقام بتوجيه رسالة له، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر حسن الرداد صورة لصديقه الفنان أمير كرارة، وعلق عليها قائلاً :" ألف سلامة على باشا مصر، إن شاء الله هتعدي على خير".

وفي سياق آخر ، يشارك الفنان أمير كرارة مع المخرج بيتر ميمي في مسلسل جديد يحمل اسم" عمر الناجي"، وهو مكون من 8 حلقات فقط، ومن المقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.