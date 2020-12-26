بعد ارتباطه بنيكول سعفان مي العيدان لطارق العريان:"ذوقك صار أحلى"

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الإعلامية مي العيدان رسالة للمخرج طارق العريان تُهنيه فيها على ارتباطه بالموديل السورية نيكول سعفان، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت مي العيدان صورتين لنيكول سعفان، وعلقت عليهم قائلة :"حبيبة طارق العريان الجديدة، الصراحة له حق يفضلها على أصالة، الصراحة البنت حلوة تستاهل، ذوقك صار أحلى طارق العريان تتهنى".

وكانت نيكول سعفان قد أقامت احتفالية خاصة في منزلها بمناسبة أعياد الكريسماس، وحضر هذا الحفل عدد من النجوم على

منهم الفنانة نسرين إمام، والفنان ماجد المصري،والمخرج طارق العريان، وبعد نشر هذه الصورة وجهت أصالة رسالة لطليقها طارق العريان عبرت فيها عن تألمها من الخيانة.