تعرف على أبرز تصريحات يسرا اللوزي مع منى الشاذلي

تصدرت الفنانة يسرا اللوزي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تصريحاتها مع الإعلامية منى الشاذلي.
قالت يسرا اللوزي، من خلال برنامج "معكم"، "أنا لم أتخرج من مدارس أجنبية، بل تخرجت في مدرسة مصرية، وأنا أحب اللغة العربية، كما أن جدتى سورية، والسوريون متميزون فى اللغة العربية، وهي ساعدتني كثيرًا، كما أن الفضل يعود أيضًا لمدرس اللغة العربية الأستاذ رفعت الذى جعلني أحبها كثيرًا".
أما عن حملها، قالت إنها وضعت طفلتها "نادية" منذ 7 أشهر فقط، مشيرة إلى أن الفيديو الذي قامت بنشره كان قبل الولادة بوقت قليل جدا، وأن هذا الفيديو كان في بداية ظهور فيروس كورونا المستجد، وكان الجميع لديه تخوفات من ذلك الفيروس الغريب.
وتابعت الفنانة يسرا اللوزي، أنها كانت تقوم بإرسال أسئلة للأطباء، حول هل سيولد الطفل مصابًا بكورونا وما العلاج له وهل الرضاعة ستكون خطرا على الطفل في حالة إصابة والدته بكورونا أم لا.
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