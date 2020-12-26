شاهد.. أحمد سعد يطرح برومو أغنيته الجديدة ”رسالة”

طرح المطرب أحمد سعد برومو أغنيته الجديدة "رسالة" عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ونشر مقطع فيديو مصحوبا بتعليق: "رسالة مني ليكو ياللي كنتو لمة.. رسالة مني ليكو ياللي كنتو شلة.. استنو اغنيتي الجديدة رسالة خلال أيام على قناتي الرسمية على يوتيوب"، وهى من كلمات آدم، وألحان أيمن هلال، وتوزيع ميدو مزيكا".

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