فى عيد ميلادها.. ماعلاقة فادية عبد الغني بالراحل محمود ياسين

القاهرة - محمد ابراهيم - تحتفل اليوم الفنانة فادية عبد الغني بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد شهر ديسمبر، وتعد واحدة من النجمات التى قدمت الكثير فى عالم التمثيل واستطاعن أن يدخلن قلوب الجمهور بكل بساطة وسلاسة.

علاقتها بالراحل محمود ياسين:

قالت فادية عبد الغني، خلال إحدي البرامج أنها قدمت مع الراحل محمود ياسين أكثر من عمل فني، وهو ما تعتبره شرفًا لها، مشيرة إلى أنه أيقونة من أيقونات زمن الفن الجميل، وكان يتمتع بحس فني رائع.

وأضافت أنه كان محترمًا في تعاملاته الشخصية، ولم تكن الابتسامة تفارق وجهه الجميل، وكان خلوقًا ومهذبًا ويتعامل مع الناس بشكل راقي.

واستكملت: "مريح في العمل ومتعاون ومن أفضل الشخصيات التي عملت معها، وكنت أشعر بالسعادة عندما أذهب إلى موقع التصوير لأني سأقف أمام هذا العملاق، فقد كان أستاذًا في فنه، وما قدم من أعمال فنية وأثرى الفن بأعمال كثيرة، منها ما هو وطني أو أخلاقي أو قيمي، وكل أعماله باقية في ذاكرة التاريخ ولن ينساها أحد".

يذكر أن فادية عبد الغني بدأت التمثيل في عام 1978 وذلك عن طريق المسلسلات الدينية كمسلسل على هامش السيرة ومسلسل محمد رسول الله، تخرجت من المعهد العالي للسينما" قسم تمثيل في عام 1984، وهي متزوجة من رجل الأعمال "فريد عبد الغني" ولها منه "سارة، محمد".