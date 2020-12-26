تزوجت مبكراً.. تعرف على قصة زواج فادية عبد الغني

القاهرة - محمد ابراهيم - تحتفل اليوم الفنانة فادية عبد الغني بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد شهر ديسمبر، وتعد واحدة من النجمات التى قدمت الكثير فى عالم التمثيل واستطاعن أن يدخلن قلوب الجمهور بكل بساطة وسلاسة.

ميعاد زواجها:

تزوجت أثناء دراستها في مرحلة الثانوية العامة من رجل الأعمال فريد عبد الغني مصطفى، وأكملت تعليمها بعد الزواج حتى حصلت على ليسانس حقوق، وأنجبت سارة ومحمد.

يذكر أن فادية عبد الغني بدأت التمثيل في عام 1978 وذلك عن طريق المسلسلات الدينية كمسلسل على هامش السيرة ومسلسل محمد رسول الله، تخرجت من المعهد العالي للسينما" قسم تمثيل في عام 1984، وهي متزوجة من رجل الأعمال "فريد عبد الغني" ولها منه "سارة، محمد".