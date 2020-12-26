في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن كمال الشناوي

يحل اليوم، السبت الموافق 26 ديسمبر، عيد ميلاد الفنان الراحل كمال الشناوي، والذي قدم العديد من الأعمال الفنية المتميزة على مدار مشواره الفني الحافل.

بدأ كمال الشناوي مشواره الفني في عام 1948 حينما شارك في أول عمل سينمائي وهو فيلم بعنوان "غني حرب" وفي نفس العام شارك في فيلم بعنوان "حمامة سلام" وفيلم "عدالة السماء" وفي عام 1965 قام بتجربة إخراج وبالفعل أخرج فيلم بعنوان "تنابلة السلطان"، وهذا الفيلم الوحيد الذي أخرجه.

شاركه البطولة في فيلم بعنوان "الرجل الآخر" تم طرحه في عام 1973 وحقق نجاحا كبيرا وفيلم بعنوان "الوفاء العظيم" تم طرحه في عام 1974 بمشاركة الفنانة نجلاء فتحي ومحمود ياسين.

واشترك أيضا في عمل سينمائي مع الفنانة فاتن حمامة في فيلم بعنوان "الأستاذة فاطمة"، وتم طرحه في عام 1952.