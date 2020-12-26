بصورة من مسلسل ريح المدام.. أكرم حسني يستعيد ذكرياته مع رجاء الجداوي

ونشر أكرم حسني،وعلق عليها قائلًا: "الله يرحمك يا رجاء وحشتينا .. فات ٤ سنين على أول يوم تصوير مسلسل #ريح_المدام .. مش بنسى اليوم ده وخاصة إن أول يوم تصوير كان بادئ بمشاهدي أنا ورجاء مع بعض".
بينما إختتم حديثه: "قد إيه كانت روحها حلوة ودمها خفيف بشكل مش طبيعي لدرجة إنها كانت تقترح افيهات وتقول قولوها إنتوا .. ربنا يرحمك و يغفرلك ويسكنك فسيح جناته".
جدير بالذكر أن الفنانة رجاء الجداوي،توفيت منذ أشهر متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما تدهورت حالتها الصحية أثناء عزلها في المستشفى,
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