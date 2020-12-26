بعد إصابته بكورونا.. نجوم الفن يوجهون رسائل دعم لـ أمير كرارة

تصدر الفنان أمير كرارة، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد، من خلال حساباته الرسمية على السوشيال ميديا.
إصابة أمير كراراة بكورونا
كتب أمير كرارة عبر حسابه على انستجرام: "عملت مسحه تاني انهارده وطلع عندي كورونا يا ريت اللي اتعامل معايا يخلي باله .. ادعولي بالشفا".
نجوم الفن يدعمون كرارة
وحرص نجوم الفن على دعم أمير كرارة والدعاء له، فكتبت نور اللبنانية :"سلامتك يا امير انشاءالله تخف فأسرع وقت"، وقال عمرو سعد: "إن شاء الله تعدي بسرعة وسلام"، وعلق أحمد زاهر: "الف سلامه عليك يا امير ان شاء الله تعدي علي خير".
يذكر أن قدم الفنان أمير كرارة، مسلسل "الأختيار" والذي تم عرضه في رمضان الماضي 2020، وحقق نجاحا كبيرا جدًا.
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