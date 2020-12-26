أحمد صلاح حسني يوشك على الانتهاء من تصوير مسلسل الدايرة

يوشك الفنان أحمد صلاح حسني، على الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد "الدايرة" خلال أيام، بعدما تم تصوير أغلب مشاهد المسلسل في عدة لوكيشنات متنوعة. ينتمى مسلسل "الدايرة" لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من بطولة كل من أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أمانى كمال وعماد رشا، وغيرهم. "الدايرة" تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى.

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