نسرين طافش توجه نصائح لمتابعيها: اقطع علاقتك بأي مصدر سلبي وساهم في عمل الخير

ووجهت نسرين رسالة لمتابعيها، قائلة:" على الارض السلام وفي الناس المسرة ،اليوم و كل يوم اتذكر انك ترفع ذبذبات البهجة و لو بأبسط الطرق ،الممكنة،غنية دافية،كتاب ممتع ..رتب .. رتبي (خزانتك مطبخك مكتبك )،اهتم بشكلك و بنظافتك الشخصية لأجل نفسك قبل الآخرين..اقعد او تواصل مع ناس مريحين بتستمتع بالقعدة معهم،اقطع علاقتك باي مصدر سلبي حتى لو شخص قريب حط حدود لعلاقتك فيه".
وأضافت:" لو وصلك اي فيديو او صورة لمنشور فيه طاقة خوف رعب حزن ازدراء او تحقير لآخرين لانهم مختلفين خليه يوقف عندك و لا تكون سبب بانتشاره..لو كنت ناوي تتبنى حيوان اليف تعطيه بيت دافي و اكل و حب شو عم تستنى و رح تحس بشعور حلو كتير..شوف فلم او مسلسل ممتع (اكيد مش رعب مهما كان فيه ابداع فني عالي لانو بيكفينا الرعب الي عم بيحاولوا ينشروه بقلوب الناس ) ممكن فلم مبهج بيحكي عن الخير و الأمل او قصة نجاح او فلم سخيف و لذيذ بيضحكك من قلبكاطبخ أكلة بتحبهامارس التامل بمكان هادئ و حط شمعة بيضا و موسيقى رايقة و أتنفس و اقعد مع نفسك او بس اقعد بصمت غمض عيونك و تنفس بعمق و فكر مين لازم تسامح اليوم بينك و بين نفسك بدون ما تروح تقللو للشخص كرمالك لتحس بالراحة و احصي نعم الله الي عندك ياها لو بسيطة بس كتير ناس محرومين منها..تواصل و لو برسالة مع ناس الك زمان ما عبرتلهون انهم مهمين بحياتك".
وتابعت نسرين:"ساهم مع أهل الخير باي شي بتقدر عليه حط تذكير بالمنبه على موبايلك بكلمات تحفيزية او تذكرك تتنفس و تفكر قبل ما تعمل اي شي طبطب على نفسك و تذكر انو وجود شخص سعيد في المجتمع هو فائدة للجميع مو بس للشخص نفسو لانو طاقة الاتزان و السعادة معدية".
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