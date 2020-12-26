تعليقات مفبركة تضع النجوم في مأزق.. سب هيفاء وهبي لـ طارق العريان أبرزهم

في كثير من الاحيان تكون السوشيال ميديا سلاح ذو حدين لنجوم الفن، فمنهم من يحقق استفادة وأرباح ، والبعض الاخر يتعرضون لموقف محرجة بسبب الفبركة ونسب اليهم تعليقات غير حقيقة واقحام اسمائهم في أزمات.

وآخر هذه التعليقات ، ما نسب إلى الفنانة الاماراتية أحلام الشامسي ، حول أزمة الفنانة السورية أصالة نصري وطليقها المخرج طارق العريان ، والذي يقول :"اخوي طارق حرام تشتت العائلة لازم ترجع اصالة على ذمتك عادي الشرع حلل اربعة ، وزوجتك نيكول على ذمتك وتكون صديقة لبنتك شام وتعيشون في بيت واحد".

وكشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حقيقة المنشور المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي، الذى ادعى أنها تسيء فيه إلى المخرج طارق العريان، لتدعم صديقتها أصالة.

وكتبت هيفاء: "بحب أقول للي ركب أو ركبت البوست البشع ده إنك إنسان أو إنسانة بتشبه الوصف اللي مكتوب، وبحب أقول للي صدقوا إنه هيدا بوست فعلا من عندي كان ممكن تتأكدوا بكل بساطة أنه تركيب بمجرد الدخول لصفحتي".

كما ردت الفنانة ريم البارودي على تعليق منسوب لها عن المطرب أحمد سعد ، بعد خضوعه إلى عملية تجميل والذى تم نشره عبر حساب برنامج "عرب وود".

وأثار الفنان أحمد سعد جدلا كبيرا بعد خضوعه لعمليات تجميل في أنفه وفكه، وذلك بعدما نشر الطبيب الخاص به صورا قبل وبعد العملية.

وسخر تعليق منسوب للفنانة ريم البارودي، زوجة أحمد سعد السابقة من شكله، على حساب برنامج "عرب وود": "نفس الخلقة" مرفقة بـ لفظ بذيء.