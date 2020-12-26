شارك النجم محمد لطفى متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر محمد لطفى فى الصورة من كواليس تصوير فيلمه الجديد "المصارع" وبرفقة عدد من المشاركين بالعمل. وعلق محمد لطفى قائلًا: "من كواليس فيلم المصارع سلمي شادي ياسين فهد شحيبي من اهاج محمد حارب". يذكر أن أحدث أعمال محمد لطفى فيلم «حملة فرعون» المأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» والتي قدمتها هوليوود في ستينيات القرن الماضي وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم «شمس الزناتي» فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية. "حملة فرعون" تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبد المغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من كواليس المصارع.. محمد لطفى يبهر متابعيه من حلبة الملاكمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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