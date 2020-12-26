يسرا اللوزي : أتعرض للتنمر بسبب وزني الزائد ولم أخضع لعمليات تجميل

يسرا اللوزي حلت ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي وكشفت الفنانة المصرية عن أزمة تعرضها للتنمر من قبل البعض بسبب زيادة وزنها، وكذلك الانتقادات التي وجهت لها بسبب عمليات التجميل.

يسرا اللوزي: لم أخضع لعمليات تجميل كما يردد البعض

يسرا اللوزي تحدثت في تصريحاتها لبرنامج "معكم" عن حالة الجدل التي حدثت بسبب الظهور الأخير لها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الذي أقيم في بداية شهر ديسمبر الجاري، حيث أوضحت الفنانة يسرا اللوزي حقيقة خضوعها لعملية تجميل خلال الفترة الماضية فقالت: "هناك دائما اهتمام بأي صورة، وتوقعت أن هناك قطاع من الجمهور يعلم أنني قد رزقت في الفترة الماضية بمولود، بالإضافة لوجود العديدة من الصور والأخبار الت انشرها عن الحمل والولادة، وسيتفهم التغيرات في شكلي، كما انتشرت بعض الأخبار عن خضوعي لعمليات تجميل، لكن لم اخضع لمثل هذه النوعية من العمليات، ولدي اقتناع بأنني لا ارد على مثل هذه الأقاويل".

يسرا اللوزي تتعرض للتنمر بسبب زيادة وزنها

يسرا اللوزي أوضحت أنها تعرضت للتنمر خلال الفترة الماضية بسبب زيادة وزنها، وأكدت أن هذا الهجوم أثار استغرابها فقالت: "تعرضت للتنمر بسبب زيادة وزني ولأول مرة اتعرض لهذا الموقف، وتعجبت من ردود فعل البعض، خصوصا أن منطقتنا الجميع يعرف أن المرأة بعد الحمل تواجه بعض التغيرات وزيادة في الوزن وهذا أمر مقبول، لذلك كان الهجوم غريبا بالنسبة لي".

يسرا اللوزي كشفت كذلك موقفها من المشاركة في عضوية لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فقالت: "ترددت بقبول مشاركتي في عضوية لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي بسبب ظروفي الأسرية، لكن محمد حفظي رئيس المهرجان أكد لي أن الأوضاع سوف تسمح لي بأن اشاهد الأفلام وسيتم تسهيل عملي، وعندما فكرت في ظهوري والذي قد يتعجب منه الجمهور، لكنني رأيت أنه شيء يجب أن أقوم به لأنني انسانة طبيعية ورفضت أن أمنع نفسي من الظهور من أجل تقديم فكرة للناس أن الفنان قد يتعرض لأشياء في حياته مثل أي انسان طبيعي".

يسرا اللوزي: عانيت من أزمات صحية في حملي الثاني

يسرا اللوزي كشفت كذلك عن الأوقات الصعبة التي مرت بها أثناء حملها الثاني، وأكدت أنها لا تفضل أن تعرف نوع الجنين أثناء فترة الحمل واتفقت مع زوجها على هذا فقالت: "الحمل الثاني بالنسبة لي كان أصعب من الحمل الأول حيث أصبت بمشاكل مختلفة في الحوض والظهر، ولم أكن استطيع أن أتحرك، وأنا من الناس الذين لا يفضلون معرفة نوع الجنين، بالإضافة أنني وزوجي قررنا ذلك في مولودنا الأول والثاني، ورغم انني فضولية لكن صممت على هذه الخطوة".

يسرا اللوزي أكدت أنها انضمت لإحدى المبادرات الثقافية التي تساعد الأطفال على القراءة، وذلك بعد أزمة فيروس كورونا فقالت: "دائما أقرأ لابنتي بسبب أن لديها مشكلة في السمع، والقراءة تساعدها على اكتساب اللغة، لذلك قررت أن أنضم لإحدى المبادرات الثقافية التي تساعد على تنمية القراءة لدى الأطفال، وسعيدة لانني كنت من المشاركين في هذه الحملة الثقافية".