الفنانة الإماراتية فاطمة الطائي لـ"دوت الخليج": توقعت اختيار فيلم "سيدة البحر" للمشاركة في الأوسكار

فاطمة الطائي النجمة الإماراتية التي تشارك في بطولة فيلم "سيدة البحر" والذي رشحته هيئة الأفلام في المملكة العربية السعودية ليمثلها في مسابقة الأوسكار 2021، فاطمة الطائي تحدثت عن رأيها في خطوات ترشيح الفيلم لهذا المسابقة المهمة على مستوى العالم.

فاطمة الطائي: أهالي سلطنة عمان لهم دور في فيلم "سيدة البحر"

فاطمة الطائي أوضحت في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" الدور الكبير الذي قدمه أهالي منطقة مسندم في سلطنة عمان والذي تم تصوير جميع مشاهد فيلم "سيدة البحر" هناك، كما قدمت التهنئة لجميع أبطال العمل وتحديدا بعد ترشيحه من قبل المملكة العربية السعودية ليمثلها في مسابقة الأوسكار فقالت فاطمة الطائي: "في البداية نحمد الله و نشكره وما التوفيق الا به، و أبارك للمخرجة و الفنانيين و لجميع من ساهم في فيلم (سيدة البحر)، وأخص بالذكر منطقة مسندم و أهلها في سلطنة عمان والذي تم تصوير جميع المشاهد فيها، لما كان لهم من دور جلي في التصوير و جمالية المكان و الممثلين المساهمين ايضا من مسندم".

فاطمة الطائي: أتمنى أن يتخطى فيلم "سيدة البحر" المراحل الأولى للأوسكار

فاطمة الطائي أكدت أنها كانت تتوقع أن يتم ترشيح الفيلم ليمثل المملكة في مسابقة الأوسكار نظرا لقصته وفكرته المختلفة واهتمامه بقضايا المرأة، كما تمنت أن يستطيع أن الفيلم أن يصل إلى التصفية النهائية في المسابقة فقالت: "لا أخفي أنني توقعت ترشح السعودية لفيلم (سيدة البحر) لما يتميز به عن غيره من الأفلام في الصورة، والقصة، واهتمامه بقضايا المرأة. فهو دليل واضح إلى نصرة المرأة و إنجازاتها جماهيريا في الشرق الاوسط، وأتمنى أن يستمر الترشيح لما بعد المرحلة الأولى، و انا سعيدة جدا أن السعودية دوت الخليج التي تحفز المرأة وتدعمها في حقوقها وابداعاتها في مختلف المستويات، وأتمنى أن تحظى المرأة بهذا الحق في جميع و سائر الدولة العربية و الخليجية".

ترشيح فيلم "سيدة البحر" ليمثل السعودية في مسابقة الأوسكار

هيئة الأفلام في المملكة العربية السعودية قد أعلنت عبر حسابها الرسمي على "تويتر" عن اختيار فيلم "سيدة البحر" للمخرجة شهد أمين من أجل أن يمثل المملكة بشكل رسمي في مسابقة الأوسكار وتحديدا في فئة أفضل فيلم دولي، فيلم "سيدة البحر" كان العرض الأول له في مهرجان فينيسيا السينمائي عام 2019 وحصل على جائزة "فيرونا" للتعبير الإبداعي، كما شارك في مجموعة من المهرجانات الدولية، وحصل على جائزة "التانيت البرونزي" في مهرجان أيام قرطاج السينمائية، وثلاث جوائز في مهرجان الرباط بالمغرب، وشارك كذلك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعرض لأول مرة في قاعات السينما في المملكة العربية السعودية خلال الأسابيع الماضية، وشارك في بطولة الفيلم بسيمة حجّار، وأشرف برهوم، ويعقوب الفرحان، وفاطمة الطائي،والعمل من تأليف وإخراج شهد أمين.