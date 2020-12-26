هنا شيحة تتلقى رسالة رومانسية من محمود شاهين : "أنتِ الشخص الذي يمنحني السعادة"

هنا شيحة احتفلت بعيد ميلادها الـ35 خلال الساعات الماضية بحضور محمود شاهين ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين والذي تم تداول العديد من المعلومات حول وجود علاقة عاطفية تجمعهما، ولم يكتف محمود شاهين بالظهور المتكرر مع الفنانة المصرية بل وجه لها رسالة رومانسية بمناسبة عيد ميلادها الـ35.

محمود شاهين يحتفل بعيد ميلاد هنا شيحة برسالة رومانسية

محمود شاهين احتفل بعيد ميلاد الفنانة هنا شيحة بشكل مختلف حيث نشر على خاصية "الاستوري" عبر حسابه على "انستجرام" صورة تجمعهما من حفل عيد الميلاد ووجه لها رسالة رومانسية بهذه المناسبة الخاصة، أكد فيها على السعادة التي يعيشها خلال هذه الفترة بسبب تواجد هنا شيحة في حياته حيث ووصفها بـ"الشخص الذي يجلب الفرح إلى قلبه"، وتمنى محمود شاهين كذلك للفنانة المصرية أن تدوم لحظات السعادة بينهما وأن لا تنتهي فكتب : "عيد ميلاد سعيد لشخص مميز يجلب الكثير من الفرح لقلبي، أنا ممتن لكل لحظة نقضيها معًا وأتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدًا، وأتمنى أن تتحقق كل أمنياتك في هذا اليوم المميز".

هنا شيحة لم تعلق حتى الآن على رسالة حبيبها الجديد

هنا شيحة نشرت كذلك خلال الساعات الماضية على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة من التهاني التي قدمها لها النجوم وأصدقائها بمناسبة عيد ميلادها الـ35، والتي كانت من بينها تهنئة محمود شاهين لكنه لم تعلق عليها، وتسبب ظهور كل من هنا شيحة وابن شقيق الفنانة إلهام شاهين في حفل عيد ميلاد الأولى زيادة الجدل الدائر حول علاقتهما حيث ظهر الثنائي وهما يرقصان في حفل عيد الميلاد الذي حضره مجموعة كبيرة من أصدقاء هنا شيحة وكذلك أفراد عائلتها حيث كان من بين الحضور الفنانة حلا شيحة.

جدل متواصل بسبب علاقة محمود شاهين وهنا شيحة

هنا شيحة ومحمود شاهين ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين رغم مرور أشهر على علاقتهما وإثارة الجدل حولها لم يكشف أي منهما عن تفاصيلها حيث اكتفى الثتائي بالظهور المستمر معا في العديد من المناسبات والتي كان آخرها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث تواجدت هنا شيحة ومحمود شاهين معا على السجادة الحمراء في المهرجان الذي أقيم في بداية شهر ديسمبر الجاري، ولم يكن هذا الظهور هو الأول للثنائي معا بل ظهرت هنا شيحة في حفل عيد ميلاد محمود شاهين كذلك والذي أقيم منذ أسابيع ويصل فارق العمر بين الفنانة المصرية ومحمود شاهين إلى 11 سنة، حيث أن الفنانة المصرية من مواليد عام 1985، بينما محمود شاهين من مواليد عام 1996، ومن المعروف أن هنا شيحة تزوجت مرتين من قبل، الأولى من مهندس الديكور فوزي العوامري والد ابنيها الشابين آدم ومالك، والثانية كانت زيجة قصيرة من الفنان أحمد فلوكس.

إلهام شاهين أكدت في تصريحات سابقة لها على وجود علاقة صداقة قوية تجمع كل من محمود شاهين وهنا شيحة وأن هناك احتمالية لوجود علاقة عاطفية تجمع الثنائي، لكنها نفت زواجهما وأكدت أن الجميع سوف يعلم بتفاصيل الزواج إذا حدث وذلك في تصريحات أخيرة لها عبر برنامج "إي تي بالعربي".