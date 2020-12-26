نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فى ذكري رحيله.. تعرف على مدي عشق فريد الأطرش لنادي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكري رحيل المطرب الشرقي فريد الأطرش، ويعد رمزا للنغم الراقى الأصيل، غاب فريد الأطرش بجسده لكن ارثه الشرقى الخالص مازال موجودا كما استوطنت أغانيه العاطفية والوطنية قلوب العرب فى أوطانهم.

مدي عشقه لنادي الزمالك:

فى شهر مارس عام 1966، تعرض نادى الزمالك لضائقة مالية شديدة، فعلم فريد الأطرش بها، فحضر إلى النادى، والتقى اللواء حسين لبيب مدير عام النادى، فى ذلك الوقت، وأبلغه بوقوفه بجانب النادى فى ظروفه الصعبة، هو وفرقته الموسيقية، بدون أى مقابل، وخلال أسبوعين من لقائه مدير عام النادى، أحيا فريد الأطرش حفلا فى سرادق كبير شيده عرابى وكيل الفنانين بملعب كرة القدم، حقق دخلا للنادى بلغ نحو 100 ألف جنيه، فى ذلك الوقت، ورفض فريد وفرقته تقاضى أى مبلغ مالى.

وتوفي الأطرش فى 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر يناهز 64 عاما تاركاً الحاناً خالدة مازلت تثرى الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.