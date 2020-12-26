نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فى ذكري رحيله.. تعرف على ديانة فريد الاطرش الحقيقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكري رحيل المطرب الشرقي فريد الأطرش، ويعد رمزا للنغم الراقى الأصيل، غاب فريد الأطرش بجسده لكن ارثه الشرقى الخالص مازال موجودا كما استوطنت أغانيه العاطفية والوطنية قلوب العرب فى أوطانهم.

علم "كايرو تايمز" أن الفنان فريد الأطرش، يعتنق الديانة “الدرزية” ، وذلك بحسب دليل ديانات المشاهير العرب، و أيضًا كونه ينتمي إلي عائلة " آل الأطرش" والتي تُعد من أبرز العائلات الدرزية في الوطن العربي.

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وتوفي الأطرش فى 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر يناهز 64 عاما تاركاً الحاناً خالدة مازلت تثرى الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.