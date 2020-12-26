بعد سلسلة من النجاحات التي جمعت المطربة أماني السويسي ولايف ستايلز ستوديوز، أصدرت الشركة فيديو كليب جديد بعنوان "فوبيا" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.
الفيديو كليب من إخراج عادل سرحان ،ومثلت أماني السويسي دور الدمية، اضافة لأدائها العديد من التابلوهات الإستعراضية الخفيفة في قالب راقص.
“فوبيا” كلمات سيد حسن، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع تميم ، وسيتم بث العمل بالتوازي عبر باقة من أهم القنوات العربية وأهم المنصات الرقمية والإذاعية ، وقد حقق الإعلان الترويجي لفيديو كليب أماني السويسي الجديد "فوبيا" عبر حساب الشركة الرسمي على تيك توك اكثر من 170 ألف مشاهدة بعد يومين من إصداره بشكل حصري على التطبيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو فوبيا لـ أماني السويسي يحقق ١٧٠ ألف مشاهدة على تيك توك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.