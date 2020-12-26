نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رباب ممتاز تنضم لقائمة أبطال مسلسل "ضل راجل" مع ياسر جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة رباب ممتاز عن تعاقدها على مسلسل "ضل راجل"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشرت رباب ممتاز مجموعة صور جديدة لها، ظهرت فيها وهي برفقة الفنان ياسر جلال، وعلقت عليها قائلة :"يارب اكتب لي الخير يارب واحفظني من كل سوء دور باذن الله مفاجئة اخت ياسر جلال، ربنا يكرمني ويصلح لي حالي الحمد لله".

مسلسل "ضل راجل"، بطولة ياسر جلال، نور، محمود عبد المغني، إنعام سالوسة، أحمد حلاوة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج العمل أحمد صالح.