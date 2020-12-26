أخبار الفن| تعليقات مفبركة تضع النجوم في مأزق .. تعرف على قائمة الفنانين المصابين بفيروس كورونا

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:

أعلن عدد كبير من الفنانين خلال الأيام القليلة الماضية عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بالتزامن مع قدوم الموجة الثانية من الفيروس حول أنحاء العالم، ونستعرض لكم قائمة للفنانين المصابين من خلال التقرير التالي:

طرح النجم عمرو دياب أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لا" ومن ضمنها أغنية "بتهرز" من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان شريف الغندور وتوزيع رامي سمير.

بالتزامن مع طرح النجم عمرو دياب لاغنيات البومه الجديد " يا انا يا لا" بعد مرور 10 أشهر على طرح البومه " سهران"، اصدر الفنان تامر حسني اغينتين جديدتين من البومه الجديد " خليك فولاذي" وهي: " طمعتيني" و" قد الفراق".

يوشك الفنان أحمد صلاح حسني، على الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد "الدايرة" خلال أيام، بعدما تم تصوير أغلب مشاهد المسلسل في عدة لوكيشنات متنوعة.

يحل اليوم، السبت الموافق 26 ديسمبر، عيد ميلاد الفنان الراحل كمال الشناوي، والذي قدم العديد من الأعمال الفنية المتميزة على مدار مشواره الفني الحافل.

كتب محمود شاهين، ابن شقيق النجمة إلهام شاهين، رسالة رومانسية للنجمة هنا شيحة بمناسبة عيد ميلادها، عبر خاصية ستوري بحسابه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

في كثير من الاحيان تكون السوشيال ميديا سلاح ذو حدين لنجوم الفن، فمنهم من يحقق استفادة وأرباح ، والبعض الاخر يتعرضون لموقف محرجة بسبب الفبركة ونسب اليهم تعليقات غير حقيقة واقحام اسمائهم في أزمات.

نشرت الفنانة يارا صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع وسائل التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام وأعلنت يارا من خلالها تعيينها كسفيرة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.