“الخرزة”.. سردية التوق إلى الحرية

رام الله ـ العمانية:

صدر عن دار الفاروق للطباعة والنشر بنابلس، عمل أدبي للأسير منذر مفلح يحمل عنوان “الخرزة”. قدم للعمل الذي أُدرج تحت تصنيف “سردية”، المحامي حسن عبّادي، ومما جاء في تقديمه: “تُعدّ الكتابة متنفّساً للأسير، تدفعه نحو الأمام، تجعله يتنفّس شكلاً من أشكال الحرية، واليوم يحقّق منذر حُلمَه في الانطلاق الروحي المحلّق؛ ويخرج من ظلمات السجن إلى النور، من عالم النسيان إلى عالم الخلود”.ويرصد الكاتب كثيراً من أحداث الانتفاضة الثانية، وفترة المطاردات وملاحقة قوات الاحتلال للمقاومين، وينطلق في فكرة سرديته التي جاءت في 150 صفحة، من حكاية حقيقية؛ من تلك الخرزة التي وجدها في ثنية إحدى جيوب بنطاله بعد اعتقاله بأيام لترافقه ردحاً من السنين وتختزن ما اختزنته من مواقف وظروف، فيربط من خلال هذه الخرزة الأحداث التاريخية بالموروث الشعبي بالأحداث المعاصرة، ليبني نصاً متحركاً في أزمنة مختلفة وبيئات متعددة.

يُذكر أن منذر مفلح ولد في الكويت عام 1976، حصل على شهادة البكالوريوس في الصحافة وإدارة الأعمال، ثم نال درجة الماجستير في الشؤون الإسرائيلية من جامعة أبو ديس بالقدس عام 2018 أثناء وجوده داخل المعتقل.

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