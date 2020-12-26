“تحولات المعرفة الإنسانية” .. ندوة فكرية بالجمعية العمانية للكتاب والأدباء

مسقط ـ الوطن:

ضمن أعمالها الثقافية والفكرية المتعددة، تقيم الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة في لجنة الدراسات والفكر، غدًا الاثنين، في الساعة السابعة مساء، وعبر منصاتها الإلكترونية في زووم وتويتر ويوتيوب ندوة فكرية بعنوان، “2020: تحولات المعرفة الإنسانية”. يشارك في الندوة التي سيديرها الباحث مبارك الحمداني، الباحث والمترجم محمد آيت حنا، وهو كاتب مغربي، مهتم بالفلسفة والأدب، وترجم من الفرنسية العديد من المؤلفات المهمة من أبرزها روايات الروائية الهنغارية أغوتا كريستوف. وسيتطرق آيت حنا إلى ما يعرف بـ”تبدل بالجملة: سؤال العلاقات في زمن التباعد”، حيث سيتناول العلاقة بالمكان ، وبالمؤسسة، وبالآخر. أما الدكتور ساري حنفي، وهو أستاذ علم الاجتماع ورئيس قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا والدراسات الإعلامية في الجامعة الأميركية في بيروت، ومحرر علم الاجتماع: المجلة العربية لعلم الاجتماع، فسيتطرق إلى “الفلسفة الأخلاقية وعلاقتها بالعلوم الاجتماعية في ظل تحولات المعرفة الإنسانية”، وسيتناول الارتباط بالفلسفة الاخلاقية، وتبعات ربط الفلسفة الأخلاقية بالعلوم الاجتماعية، والكثير من النقاط التي تحمل الجدل الفكري والعلمي في هذا الشأن.

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