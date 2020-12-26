وكيل الثقافة ضيف الموسم الثقافي بجامعة السلطان قابوس .. غدا

مسقط ـ الوطن:

في ختام فعاليات الموسم الثقافي لكلية الآداب والعلوم الاجتماعية في جامعة السلطان قابوس، يحلّ سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة، غدا الاثنين في الساعة العاشرة صباحا ضيفا في جلسة حوارية يديرها الدكتور عبدالله بن خميس الكندي، رئيس قسم الإعلام في الجامعة، وسيتحدث البوسعيدي عن استراتيجية الوزارة، ومشاريعها للعام القادم، والخطط التي أعدّتها ضمن رؤية٢٠٤٠، وذلك عبر البث الحي المباشر ببرنامج زووم، ومواقع التواصل الاجتماعي، وسيفتح باب المناقشات، وسيقوم سعادته بالرد على استفسارات المتابعين.

الجدير بالذكر أن سعادة السيد سعيد بن سلطان حاصل على درجة ماجستير العلاقات الدولية والدراسات الأمنية من المملكة المتحدة، شغل منصب وكيل وزارة شؤون الفنون في مارس عام 2020 – اختارته لجنة خبراء التقييم باليونسكو رئيساً لها للعام ٢٠٢٠م -٢٠٢١م، تقديرا للدور الذي تضطلع به السلطنة في الاتفاقية الدولية للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة الأمم المتحدة، ومدير عام المديرية العامة للفنون بوزارة التراث والثقافة (سابقا).

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