شاعر أغنية "فاكرني يا حب".. يوجه رسالة إلى عمرو دياب

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الهضبة عمرو دياب، مساء أمس أولى أغنيات ألبومه الجديد "يا انا يا لأ" والتي تحمل عنوان" فاكرني ياحب"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ووجه شاعر الأغنية صابر كمال، رسالة للهضبة عبرحساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب،:"

دار في ذهني سؤال بعد ما خلصت الغنوة دي، مين عنده الجراءة يقول الكلام ده؟! فقلت وارد ألاقي مطرب شجاع يتحمس للتجربة حتى لو هيعدّل بعض الكلمات فيها لأنّي عارف أن مش أي حد يقدر ياخد الريسك ويخاطر ويقول كده، ثم عرفت إن عندنا مطرب فتوة اسمه عمرو دياب أخدها من غير ما يغيّر فيها حاجة، ولقيته بيكلمني تاني يوم سعيد بالغنوة وبيقول مقاطع منها معايا وبيقوللي أنت كاتب موضوع من ريحة صلاح چاهين وفؤاد حداد".



وأضاف قائلًا،:"شكرًا نجمنا الكبير عمرو دياب، طول عمرك مغامر ومجدّد وشجاع وسبّاق، وبشكر أستاذنا وموسيقارنا الكبير وليد سعد اللي حصللي الشرف بالتعاون الأول معاه، وحس الكلام وعبّر عنه بشكل أجمل مما كنت متخيّل، وشكرًا للموزع الكبير أحمد عادل ولمهندس الصوت أستاذ أمير محروس ولكل صناع العمل".



جدير بالذكر أن الأغنية من كلمات صابر كمال، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد عادل.