نبيل الحلفاوى يكشف سبب اعتذاره عن تصوير الأعمال الجديدة

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يكشف فيه سبب اعتذاره عن تصوير اعمال فنية جديدة فى الفترة الحالية.

وقال نبيل في تغريدته: "عن نفسي باعتذر بالفعل عن أي عمل جديد في ظل هذا التصاعد في الإصابات وسرعة الانتشار على الأقل حتى ينتهي الشتاء لما نشوف آخرتها.. لكن فاضل لي يوم أو يومين الشهر القادم في تصوير عملي الأخير ولازم أخلصهم.. ربنا يعديهم على خير".

كان نبيل الحلفاوي وجه الدعم للإعلامي وائل الإبراشي والفنانة يسرا بعد إصابتهما أمس بفيروس كورونا المستجد.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا: "‏أصدق الدعوات بالشفاء للإعلامي المتميز وائل الإبراشي وللزميلة العزيزة الفنانة يسرا.. ولكل مريض يارب.. ليس لنا إلا إنت اللهم ادفع عن عبادك الوباء والبلاء يا رحمن يا رحيم".

يذكر أن الإعلامي وائل الإبراشي، كشف تفاصيل إصابته بكورونا، قائلا: " شعرت بنفس اعراض الإنفلونزا وتعاملت معها على انها كورونا، والاطباء طمأنوني، مؤكدا أنه اتبع البروتوكول العلاجي وسوف ينتصر عليه .

وقال الابراشي في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " القناة الأولى المصرية: "عملت تحليل الدم الذي اثبت اصابتي بـ كورونا والاعراض بدأت خفيفة واتعامل بجدية مع الامر".

وتابع وائل الابراشي:" مش عارف جالي كورونا منين.. افتش كيف جاءتني كورونا.. وطبيعة شغلنا تجعلنا نحتك بناس كتير"، مضيفا:" متواجد في منزلي واتلقى العلاج".

يذكر أن مصدر أكد لـ موقع "دوت الخليج" إصابة الفنانة يسرا، امس، بفيروس كورونا المستجد.

كانت يسرا، قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كل من الفنان آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل.