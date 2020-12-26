بفستان منقوش بالورود.. سلاف فواخرجي تخطف الأنظار بجمالها

حرصت الفنانة السورية سلاف فواخرجي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت سلاف فواخرجي بإطلالة جذابة، حيث ارتدت توب انيق منقوشًا كشف عن رشاقتها، وعلقت: "ياسمين" ونالت صورتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

من الناحية الجمالية، اعتمدت سلاف فواخرجي على خصلات شعرها المنسدل على كتفيها، ولفتت الأنظار بمكياجها الجذاب والمميز الذي ارتكز على الألوان الترابية مما كشف عن جمال ملامحها.

يذكر أن آخر أعمال النجمة سلاف فواخرجي مسلسل "شارع شيكاغو" والذى تجسد فيه شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.

مسلسل "شارع شيكاغو"، شارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.

و انتهت سلاف فواخرجي من تصوير دورها في مسلسل "خط ساخن" مع حسين فهمي و نضال شافعي و صلاح عبدالله و هيثم نجم، تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.

تزوجت سلاف فواخرجي من الممثل السوري وائل رمضان عام 1999 وتعرفت عليه بشكل أكبر أثناء تصوير مسلسل الجمل، انفصلا لفترة عام 2004 وعادا مرة أخرى لبعضهما بعد فترة، و لديهما ولدين هما حمزة وعلي و قد شاركها في مسلسل الحسناء و العجوز و أجزاء من مسلسل بقعة ضوء .