شاهد... غادة رجب تطلق كليب "شمس الوصل" باللهجة الخليجية 

أطلقت المطربة غادة رجب، أغنيتها الجديدة "شمس الوصل"باللهجة الخليجية علي قناتها الخاصة ب "يوتيوب" . "شمس الوصل" ،كلمات بدر بن شايق ،لحن عبد الله عبود ،توزيع محمد كمال وانتاج L1 For Media Production . وكانت غادة رجب قد أطلقت على فترات سابقة 6 أغان باللهجة الخليجية، وحققت نجاحًا كبيرًا أبرزها أغنية "يحتاجني".

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