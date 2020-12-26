ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة.. والجمهور: بتقلد جورجينا | شاهد

شاركت الفنانة ياسمين صبرى متابعيها بصورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى:

البرنسيسة - برضو بتقلد جورجينا - زى القمر

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يذكر أن أحدث أعمال ياسمين صبري كان مسلسل "فرصة تانية" وشاركها فى بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل.

ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى".

وشارك ياسمين صبري فى بطولة "حكايتى"، الفنان أحمد صلاح حسنى ووفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.