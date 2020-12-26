يحيى الفخرانى يدخل القصر فى مدينة الإنتاج الإعلامى بسبب نجيب زاهى ذركش

يعود الفنان يحيى الفخرانى الى التصوير فى مدينة الانتاج الاعلامى ليكمل المشاهد الاخيرة من مسلسله الجديد "نجيب زاهى ذركش" وذلك خلال الايام القليلة المقبلة.

ويتم تصوير المشاهد فى لوكيشن القصر داخل مدينة الانتاج الاعلامى حيث يقضى داخله عدد من الأيام.

المسلسل هو التعاون الخامس بين الفخراني والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال والرابع بينه وبين المخرج شادي الفخراني بعد دهشة والخواجة عبد القادر وونوس وكان مسلسل شيخ العرب همام من إخراج حسني صالح.

كان كاتب العمل عبد الرحيم كمال قد صرح من قبل مداعبا ومطالبا بامساك الخشب خوفا من الحسد وداعيا بمواصلة النجاح.

المسلسل لن يكون صعيديا بل عمل كوميدي اجتماعي وأكد عبد الرحيم أنه سيكون مفاجأة للجمهور ومن إنتاج سينرجي.

ويشارك في بطولة العمل كل من أنوشكا وكريم عفيفي وسامح سليم ، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وهالة فاخر التي تشارك في الحلقة الأولي كضيفة شرف. وفتوح أحمد وعبد الرحيم حسن وعصام توفيق ونخبة من النجوم.