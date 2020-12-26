ويتم تصوير المشاهد فى لوكيشن القصر داخل مدينة الانتاج الاعلامى حيث يقضى داخله عدد من الأيام.
المسلسل هو التعاون الخامس بين الفخراني والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال والرابع بينه وبين المخرج شادي الفخراني بعد دهشة والخواجة عبد القادر وونوس وكان مسلسل شيخ العرب همام من إخراج حسني صالح.
كان كاتب العمل عبد الرحيم كمال قد صرح من قبل مداعبا ومطالبا بامساك الخشب خوفا من الحسد وداعيا بمواصلة النجاح.
المسلسل لن يكون صعيديا بل عمل كوميدي اجتماعي وأكد عبد الرحيم أنه سيكون مفاجأة للجمهور ومن إنتاج سينرجي.
ويشارك في بطولة العمل كل من أنوشكا وكريم عفيفي وسامح سليم ، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وهالة فاخر التي تشارك في الحلقة الأولي كضيفة شرف. وفتوح أحمد وعبد الرحيم حسن وعصام توفيق ونخبة من النجوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يحيى الفخرانى يدخل القصر فى مدينة الإنتاج الإعلامى بسبب نجيب زاهى ذركش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.