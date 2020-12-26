تامر حسني يتصدر تريند "يوتيوب" بأغنية "قد الفراق"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر النجم تامر حسني، تريند موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب" بأحدث أغانيه"قد الفراق" حيث حقق المركز الأول بقائمة الأكثر مشاهدة في مصر.

وحقق المركز الثاني بنفس القائمة في السعودية وقطر وتونس، والمركز الأول في سوريا ولبنان، فضلًا عن نسبة المشاهدة التي تجاوزت ال 3 ملايين بعد طرحها ب 17 ساعة فقط.

جدير بالذكر أن طرح تامر حسني، خلال الساعات الماضية أغنيتين جديدتين ضمن أغاني ألبومه الجديد"خليك فولاذي"، الأغنية الأولى تحت عنوان "طمعتيني" من كلمات وألحان بلال سرور، توزيع هاني ربيع، أما الثانية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع إسلام زكي.

وطرح حسني، حتى الأن 10 أغاني من البومه الجديد"خليك فولاذي" وهم"اختراع"،"مبطلناش إحساس"،"بألف سلامة"،"قولني كلام"،"فجأه افترقنا"،"كرهتني في الحب"،"في جمال كده"،"نفس النهاية"،"قد الفراق"،"طمعتيني"، وجميعهم حققوا نجاحات ساحقة ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".