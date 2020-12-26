بفيديو جديد .. هنا شيحة تحتفل بعيد ميلادها .. شاهد

احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد ميلادها ونشر فيديو من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وحاز اافيديو على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :

القمر بزيادة - كل سنة وانت طيبة - مشاء الله زى القمر

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يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هنا شيحة الدرامية مسلسل "شاهد عيان" حيث قدمت دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.