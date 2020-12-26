وحاز اافيديو على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :
القمر بزيادة - كل سنة وانت طيبة - مشاء الله زى القمر
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سعادتنا لن تنتهى.. ابن شقيق إلهام شاهين يوجه رسالة رومانسية جديدة إلى هنا شيحة
يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هنا شيحة الدرامية مسلسل "شاهد عيان" حيث قدمت دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.
ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بفيديو جديد .. هنا شيحة تحتفل بعيد ميلادها .. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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