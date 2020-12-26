محمد إمام يشارك جمهوره بصورة جديدة .. وعلي ربيع يعلق

نشر الفنان محمد امام صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى: وحش مشاء الله - منور يانجم - ربنا يحميك وعلق على ربيع له، قائلا:" خلاص ياعم هنضف البسين متزعلش كده". اقرا ايضا :

محمد إمام يحتفل بالكريسماس مع نجله .. شاهد

وشارك محمد إمام في بطولة فيلم " لص بغداد"، مع كل من ياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن"توته" وأمينة خليل وأحمد العوضي وبيومي فؤاد وأحمد رزق، وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى. يذكر أن فيلم لص بغداد حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، واقتربت إيراداته من 10 ملايين جنيه في أقل من أسبوع

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