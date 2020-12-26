نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المهن التمثيلية تلزم شركات الإنتاج باتخاذ الإجراءات اللازمة لفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، بيانًا تخص فيه شركات الإنتاج بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في ظل انتشار فيروس كورونا واصابة عدد كبير من نجوم الفن.

وجاء نص البيان كالتالى: "انطلاقًا من دور نقابة المهن التمثيلية كواحدة من أعرق نقابات جمهورية مصر العربية فإننا إذا نهيب بشركات الإنتاج الموقرة اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية المشددة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع من اشتداد ضراوة جائحة فيروس كورونا والتى تفرض علينا جميعًا ضرورة التكاتف والتكافل لعبور هذه المرحلة الصعبة على كل الأصعدة حفظكم الله وحفظ مصرنا الحبيبة وشعبها بكل الخير.