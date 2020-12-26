نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود شاهين يوجه رسالة رومانسية لهنا شيحة ويثبت للجمهور ارتباطهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه إبن أخ الفنانة إلهام شاهين رسالة لهنا شيحة مهنئها بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "شاهين" رسالة رومانسية لهنا شيحة قائلا: "عيد ميلاد سعيد لشخص مميز منح لقلبي الكثير من السعادة، أنا شاكر لكل لحظة نقضيها معًا وأتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدًا، وأتمنى أن تتحقق كل أمنياتك في هذا اليوم المميز".

وانتشر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جمع هنا شيحا بمحمود شاهين واللذان انتشرت أنباء عن ارتباطاتهم منذ فترة قليلة.