التراث والسياحة: الدعائم قللت الضرر فـي بيت العجائب والترميم لم يكتمل

التأمين الشامل يغطي المناقصة

مسقط ـ «الوطن»:

أصدرت وزارة التراث والسياحة أمس بيانا حول ما يتم تداوله من معلومات خاطئة عن عملية الانهيار الجزئي لبيت العجائب في زنجبار

وأوضحت الوزارة في بيانها بأن المعلومات المغلوطة تشير إلى أن الانهيار تم بعد الترميم، مؤكدة بأن الحقيقة هي أن الترميم لم يتم ولم يكتمل بل توقف منذ بداية العام بسبب الجائحة وكان يمكن أن يكون الضرر أكبر لولا عملية التدعيم التي تمت مسبقا.

‏وأكدت الوزارة أن التأمين الشامل يغطي المناقصة التي أُسندت لشركة إيطالية التي تتحمل مسؤولية ما يجري في الموقع منذ تسليمه لها وفق العقد وتقدمت الوزارة في بيانها بالتعازي في اثنين ممن فقدا حياتهما من الأيدي العاملة في وقت متأخر مؤكدة التزامها واستعدادها لدعم المساعي التي تبذل لمعالجة آثار الحادثة في المعلم الذي يعد أيقونة التراث المعماري المشترك.

كما أعربت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» عن أسفها وحزنها بعد انهيار أجزاء من بيت العجائب في زنجبار المدرج على قائمة التراث العالمي منذ عام ألفين، أمس الأول. وقالت مديرة مركز التراث العالمي لليونسكو إن المنظمة على اتصال بالسلطات في زنجبار للوقوف على أسباب الانهيار والمشاركة في تقديم الحلول للحفاظ على هذا المعلم. كما تابعت وزارة التراث والسياحة بأسف حادث الانهيار الجزئي لبيت العجائب في زنجبار وتأمل كونها الجهة الممولة لمشروع الترميم والصيانة والتأهيل الشامل أن يتم تشكيل فريق من كل الجهات المعنية للوقوف على الأسباب وتحديد الإجراءات العاجلة والضرورية لحماية المبنى. وقبل أيام من حادث الانهيار، قام وفد من وزارة التراث والسياحة بزيارة زنجبار برئاسة سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل الوزارة للتراث لمتابعة مشروع تأهيل وترميم بيت العجائب بمرافقة معالي ليلى محمد موسى وزيرة السياحة والتراث الزنجبارية. يذكر أن بيت العجائب العملاق، تم تشييده في سنة 1883م، في زمن السلطان برغش بن سعيد بن سلطان، وترجع تسميته بهذا الاسم إلى كونه أول مبنى في زنجبار يُنار بالكهرباء؛ وأول مبنى في إفريقيا الشرقية بالكامل يدخله مصعد كهربائي، تم استيراده من بريطانيا؛ ويعد أضخم مبنى في زمانه، المتكوّن من ثلاثة طوابق؛ وأبواب هائلة الضخامة وعليها نقوشٍ قرآنية؛ وغطيت أرضياته بنوع راقٍ من الرخام الإيطالي، وتدلّت من أسقفه ثريات تم استيرادها خصيصًا من النمسا. وعند انتهائه أقام فيه السيد برغش لسنوات خمس؛ ليتحول بعد وفاته إلى قصرٍ للتشريفات.