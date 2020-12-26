تعافي محمد الشرنوبي وزوجته من فيروس كورونا

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان محمد الشرنوبي عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال نشره نتيجة المسحة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتعافت أيضا زوجته راندا رياض حيث كتبت قائله: "الحمدلله عملنا مسحة جديدة وطلعت سلبي بعد أسبوعين وتخلصنا من فيروس كورونا.. شكرًا لكل اللي سألوا علينا واتمنى كل اللي عندهم الفيروس السخيف ده يتخلصوا منه".

يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي، قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".