محمد الشرنوبى وزوجته راندا رياض يتعافيان من فيروس كورونا

اعلن الفنان محمد الشرنوبى وزوجته راندا رياض عن تعافيهما من الاصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى. ونشر محمد الشرنوبى نتيجة المسحة التى اجراها والتى كشفت عن تعافيه من الاصابة بالفيروس. كما كتبت زوجته راندا عبر انستجرام : ""الحمدلله عملنا مسحة جديدة وطلعت سلبي بعد أسبوعين وتخلصنا من فيروس كورونا.. شكرًا لكل اللي سألوا علينا واتمنى كل اللي عندهم الفيروس السخيف ده يتخلصوا منه".

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