بعد فيديو مفاتنها المثير للجدل.. قرار مفاجئ من رانيا يوسف

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بعد سيل من الانتقادات والهجوم الشرس الذى واجهته الفنانة رانيا يوسف بسبب تصريحاتها الجريئة، والفيديو الشهير الذى تتغزل خلاله بمفاتنهاقررت بشكل مفاجئ ان تحذف البرومو الخاص بالحلقةالمقرر ان تعرض خلال الايام القليلة المقبلةوتحديدا بداية العام الجديد.

وجاء قرار رانيا يوسف المفاجئ، بحذف الفيديو من صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعد سلسلة من الانتقادات، وقرار بعض المحامين رفع دعاوى قضائية ضدها بتهمة نشر الفسق والفجور والاساءة الى مصر.

وسخرت رانيا يوسف من شائعة مغادرتها منزلها وانتقالها لمنزل اخر خوفا من الملاحقة القضائية رافضة التعليق بأكثر من ذلك، لافتة إلى أن فيديو الكريسماس الذي نشرته عبر حسابها على انستجرام كان من منزلها، مضيفًة:«الفيديو بتاع امبارح كان من بيتي». وأكدت رانيا لـ دوت الخليج انها تواصل تصوير مسلسل جديد يبدأ عرضه منتصف الشهر الجاري. يأتي ذلك بعدما، نشرت الفنانة البرومو عبر صفحتها على "فيسبوك"، حيث تحدث معها المذيع العراقي عن عن سبب إطلالتها المثيرة للجدل فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42، وارتدائها فستانا أبيض شفافا أبرز مفاتنها، لتجيب عليه بقولها: "مؤخرتي مميزة".